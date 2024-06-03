Форвард «Спартака» может стать игроком «Зенита»

Журналист Иван Карпов рассказал в своем Telegram-канале, что петербургский «Зенит» хочет купить футболиста московского «Спартака» Александра Соболева.

Отмечается, что «Спартак» готов отдать Соболева в другой российский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее был назван футболист «Спартака», который может заиграть в Европе.