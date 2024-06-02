«Французы, погибшие на Украине»: болгарин, украинец и немец привезли гробы к Эйфелевой башне В Париже у Эйфелевой башни поставили гробы погибших на Украине французов

У Эйфелевой башни установили пять гробов, обернутых во французские флаги, а рядом плакат — «Солдаты Франции, погибшие на Украине». По данным полиции, к установке экспозиции причастны граждане Болгарии, Украины и Германии. Три человека задержаны. Их удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения — на видео попал белый фургон, припаркованный около башни. Макрон последние месяцы говорит об отправке французских военных на Украину. Пока официально речь идет об отправке военных инструкторов для обучения солдат ВСУ.

Инсталляция у башни

Граждане Болгарии, Украины и Германии разместили у Эйфелевой башни экспозицию с пятью пустыми гробами, обернутыми во французские флаги, и плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине», пишет газета Le Parisien.

Как пишет издание со ссылкой на данные французской полиции, экспертиза показала, что гробы были наполнены гипсом. В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня в 9 утра (10 по мск) рядом с башней.

Арестованы трое причастных к акции — водитель фургона, на котором перевозились гробы, и два его сообщника. Возбуждено уголовное дело о «преднамеренном совершении насилия». Нарушителей удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. На видео попал белый фургон, который припарковался около башни. На кадрах видно, как из него вышли два человека и поставили гробы и транспарант на тротуар.

Водителя задержали вблизи фургона. Он утверждает, что прибыл накануне из Болгарии и ему заплатили €40, чтобы он высадил двух других мужчин и груз. Еще два подозреваемых сначала скрылись, но полиция нашла их на автовокзале Берси при попытке уехать на автобусе в Берлин.

Условия Макрона для отправки военных

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в интервью изданию The Economist заявил, что условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос властей Украины.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]», — сказал он.

Французский лидер также призвал союзников тоже не исключать такую вероятность, поскольку это служит «основным условием» безопасности и авторитета ЕС. По его словам, способность Европы «сдерживать дальнейшую агрессию зависит от отсутствия красных линий».

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявлял в разговоре с телеканалом BFMTV, что французские военные могут оставаться у себя на родине — Украине они не нужны.

«Ваши дети не умрут на Украине. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Именно страны НАТО должны будут решить, посылать ли свою армию или нет», — заявил Зеленский.

В то же время украинский лидер не увидел «ничего плохого» в отправке военных и технического персонала для обучения солдат ВСУ и для ремонта военной техники на территории Украины, если такие предложения поступят от европейских союзников.

Сырский за отправку военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 мая поприветствовал отправку французских военных инструкторов на Украину. Он сделал заявление, согласно которому все необходимые для пребывания французских военных на территории страны документы подписаны.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — сказал он.

Сырский сделал соответствующее заявление по итогам видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

Первые военные инструкторы

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 31 мая оповестил со ссылкой на свои осведомленные источники, что первая группа французских военных инструкторов уже отправилась на Украину для обучения солдат ВСУ.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже следует на Украину», — написал он.

В тот же день французский президент сообщил о намерении создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, французский лидер может представить участников коалиции 6 июня на церемонии в Нормандии, посвященной 80-летию высадки сил союзников во время Второй мировой войны.

По словам одного из источников, помощь сосредоточена на обучении разминированию и техническому обслуживанию оборудования. Страны НАТО из Балтийского региона, включая Эстонию и Литву, уже выразили готовность отправить инструкторов на Украину.

Нейтрализовать военные объекты

«Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых Украина подвергается атакам», — заявил французский лидер журналистам на прошлой неделе.

Офицер военной авиации (не уточняется, какой именно страны) на условиях анонимности в разговоре с «Би-би-си» предположил, что эти слова можно трактовать как позволение ВСУ наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, с использованием дальнобойных (250 км) ракет Scalp (такие же ракеты в Британии называются Storm Shadow).

Еще 28 мая Макрон заявлял, что украинской стороне «не следует разрешать наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам».