Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фотографии мужчины до и после пластической операции удивили соцсети

NDTV: соцсети удивило преображение турка после пластической операции

close
100%
estemedistanbultr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователей соцсетей удивили фотографии турка до и после пластической операции, пишет NDTV. Люди уверены, что это два разных человека.

Фотографии до и после были опубликованы в социальных сетях клиники пластической хирургии, в которой мужчина делал операцию по омоложению лица. В публикации говорится, что пациент по имени Майкл перенес несколько процедур, среди которых подтяжка лица, век, ринопластика и пересадка волос.

«Он пережил невероятную трансформацию, которую вы можете видеть на фотографиях», — указано в сообщении.

Однако многие люди, посмотрев снимки, отказываются верить, что на них запечатлен один и тот же человек.

«Отказываюсь верить. Если это правда, извините, тогда я бронирую билеты», — пишут комментаторы.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать пластического хирурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами