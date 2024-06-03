Фотографии мужчины до и после пластической операции удивили соцсети

Пользователей соцсетей удивили фотографии турка до и после пластической операции, пишет NDTV. Люди уверены, что это два разных человека.

Фотографии до и после были опубликованы в социальных сетях клиники пластической хирургии, в которой мужчина делал операцию по омоложению лица. В публикации говорится, что пациент по имени Майкл перенес несколько процедур, среди которых подтяжка лица, век, ринопластика и пересадка волос.

«Он пережил невероятную трансформацию, которую вы можете видеть на фотографиях», — указано в сообщении.

Однако многие люди, посмотрев снимки, отказываются верить, что на них запечатлен один и тот же человек.

«Отказываюсь верить. Если это правда, извините, тогда я бронирую билеты», — пишут комментаторы.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать пластического хирурга.