Бывшая жена Гуфа рассказала об отказе от алкоголя

Модель и блогерша Юлия Королева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже почти полгода не пьет спиртное.

Королева призналась, что отказ от алкоголя положительно воздействовал на ее здоровье. По словам модели, у нее улучшились умственные способности, а лицо стало подтянутым и без отеков. Блогерша также стала меньше «загоняться» и плакать. Она похвасталась повышением выносливости и «реальным восприятием происходящего».

«И, конечно, появилась способность веселиться и расслабляться естественным путем, без алко. До этого я пила алкоголь не часто, но в выходные за ужином коктейли, вино были», — поделилась модель.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

Ранее возлюбленная Гуфа ответила матом на вопросы о замужестве.