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На Западе заявили о страхе перед ядерным ответом России

FT: чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада

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Global Look Press

Некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом Российской Федерации на действия Запада. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В публикации отмечается, что западные чиновники обеспокоены возможностью эскалации ситуации, которая связана с разрешением на использование иностранного оружия, передаваемого Украине, по территории РФ.

Издание подчеркивает, что политиков беспокоит то, что Россия может оценить данное действие как эскалацию прокси-войны со стороны Запада и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

По его словам, Киев запросил ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу.

Ранее в Британии заявили, что ВСУ после снятия запрета смогут атаковать российские аэродромы.

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