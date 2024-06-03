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Путин поздравил Шейнбаум с избранием президентом Мексики

Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

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Daniel Becerril/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием президентом Мексики. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мексика — традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе», — отметил российский лидер.

Главы государства выразил уверенность, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию контактов между двумя странами. Путни пожелал вновь избранному президенту латиноамериканской страны успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.

До этого в МИД РФ поздравили Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики.

Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится с 5 по 8 июня. Победитель определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат с наибольшим количеством голосов.

Ранее президент Мексики рассказал, кто станет новой главой государства.

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