Как «эксперты по всему» обесценили специалистов

Сейчас такое время, что если ты можешь объяснить, как быстрее всего забить гвоздь или «высокорангово» переходить улицу, — то ты эксперт! Можно открывать свои курсы, собирать людей, стричь бабло.

Впервые я столкнулась с этим лет десять назад, в расцвет запрещенной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это там появились девушки, которые стали экспертами и преподавали, например, позинг. Там был цикл лекций, как правильно надувать губки в кадр, куда смотреть, как выгоднее изогнуться, выставив попу. Если вы думаете, что это так просто, то вы заблуждаетесь. Не каждая девушка может сделать сексуальное селфи, когда она лежит на пляже и надо показать и грудь и попу. Я сколько так ни пыталась — всегда похожа на плоский круассан. Вот тут и приходили на помощь эксперты! Ну а кто еще? Это у моделей есть фотографы и уроки пластики. А простая девушка из Бирюлево сама себе и фотограф, и преподаватель пластики, и визажист, и парикмахер.

Как-то я собеседовала претендентов на программу по финансовой грамотности. Искали подростков, которые «дружат» с деньгами. Пришла девочка 15 лет, которая сразу сообщила, что она — эксперт по инвестициям: помогает формировать финансовый портфель, а кроме того, у нее есть собственный курс про правильное вложение средств. И этот курс она продает не родным, а всем желающим.

Я еще застала те времена, когда для того, чтобы давать комментарии по конфликту на Ближнем Востоке, надо было иметь соответствующее образование. А если еще отвечать на вопрос, как отразится военная эскалация конфликта на продаже нефти, то к базовому образованию востоковедения надо было иметь еще и экономическое. Но это было очень давно, когда люди еще смотрели телевизор, а программ было всего три. Не было экспертов, были специалисты. Дело в том, что специалист — это квалификация, приобретаемая учащимся после освоения специальной программы обучения. Это точное определение. А экспертом может быть человек, который решил, что он разбирается в этом вопросе. Тут грань на кончиках пальцев.

Вообще сейчас можно говорить о том, что идет эпоха обесценивания терминов.

Очень жаль профессию психолога. Восстановится ли доверие (которого и так было немного) после того, как многочисленные психологи из соцсетей круглые сутки ставят диагнозы по аватарке? Девушки и юноши неясного генеза ведут клубы, семинары, вебинары, курсы, походы в горы, заплывы в озерах, обещая психологическое освобождение от проблем. И все как есть — психологи.

При этом мы знаем, что хороший психолог — это врачеватель души. Это профессия, которой надо долго учиться и совершенствоваться. Но почему-то по-настоящему хорошие профессионалы не ведут онлайн-вебинары, обещая решить проблемы за один сеанс.

Такое же обесценивание смысла произошло со словом «проявляться». Конечно, это слово уже никто не употребляет в том смысле, как оно когда-то употреблялось: в специальный хим. раствор — проявитель — в полной темноте, помещалась пленка, где она «проявлялась».

Теперь произошел перенос смысла, и «проявляться» — это стало про то, что человек хочет быть заметным, видным. Даже есть такое выражение — «хотеть быть проявленным». Если такое сказали бы в 80-х гг. прошлого века, то окружающие подумали бы, что идет разговор о пленке. «Быть проявленным» в отношении человека значило, что он ждет пленку со своим изображением.

«Быть проявленным» сейчас — это значит ходить к эксперту по собственному бренду и к психологу на разбор «дизайна характера», чтобы наконец стать более значимым для своих друзей и окружающих. А вот раньше для этого было достаточно гитары, портвейна и веселого настроения.

Можно ли что-то сделать с обесцениванием понятий? Скорей всего, нет. Это естественный процесс. Такое было и раньше. Например, когда появились «перестройка» и «гласность». В итоге этими терминами стали называть даже процессы, очень далекие от первоначального значения. Но скорости сейчас в несколько раз выше, поэтому и слова «взлетают» стремительно, обесцениваются и… И нам остается только ждать, когда это закончится.

Всем известный пример — фраза: «Мальчик склеил в клубе модель». Общий смысл предложения совершенно изменился с 60-х гг. прошлого века до нулевых. А вот для поколения Z тут нет однозначного понимания, что «молодой человек легко познакомился с высокой девушкой». Для поколения Z слово «модель» — это уже не обязательно высокая девушка с характерными чертами Клаудии Шиффер. Понятие «модель» сейчас опять вернулось в модельный бизнес.

Так что наверняка уже скоро «экспертов по всему» заменят новые понятия. Когда все уже наконец проявятся.



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