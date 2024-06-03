Швейцария направит военных и самолеты на учения НАТО в Германии

Швейцария направит 50 своих военных и 4 истребителя F/A-18 для участия в учениях НАТО Tiger Meet, проходящих с 3 по 13 июня в Шлезвиге в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что пилоты отправятся на учения, чтобы углубить свои знания и возможности в области транснациональной противовоздушной обороны. Они отработают тактические действия, планирование и проведение совместных операций воздушных конфликтов.

В публикации отмечается, что в общей сложности в учениях поучаствуют приблизительно 1,5 тыс. военных, более 50 боевых самолетов и 10 вертолетов 10 стран.

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что военные учения НАТО в Литве стали предупреждением России.

По его мнению, главная цель учений состоит в том, чтобы продемонстрировать, как Североатлантический альянс способен защитить восточный фланг Европы от потенциального вторжения России и предостеречь от этого российского президента Владимира Путина.

Ранее в Литве на военные учения вызвали 2,5 тысячи резервистов.