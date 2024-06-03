Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария направит военных и самолеты на учения НАТО в Германии

Швейцария направит 50 военных и 4 боевых самолета в Германию на учения НАТО

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Швейцария направит 50 своих военных и 4 истребителя F/A-18 для участия в учениях НАТО Tiger Meet, проходящих с 3 по 13 июня в Шлезвиге в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что пилоты отправятся на учения, чтобы углубить свои знания и возможности в области транснациональной противовоздушной обороны. Они отработают тактические действия, планирование и проведение совместных операций воздушных конфликтов.

В публикации отмечается, что в общей сложности в учениях поучаствуют приблизительно 1,5 тыс. военных, более 50 боевых самолетов и 10 вертолетов 10 стран.

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что военные учения НАТО в Литве стали предупреждением России.

По его мнению, главная цель учений состоит в том, чтобы продемонстрировать, как Североатлантический альянс способен защитить восточный фланг Европы от потенциального вторжения России и предостеречь от этого российского президента Владимира Путина.

Ранее в Литве на военные учения вызвали 2,5 тысячи резервистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами