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Россия расширила персональные санкции против Британии

МИД РФ запретил въезд новым представителям британской политики и СМИ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

МИД России расширил персональные санкции против Британии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей политического истеблишмента», — отметили в сообщении, уточнив, что в черный список попали журналисты и представители экспертного сообщества Соединенного королевства.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это сделано «в ответ на враждебные действия» британской стороны.
В МИД обратили внимание, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор. По информации министерства, основную роль в насаждении русофобии играют работающие по указке властей СМИ Великобритании.

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До этого Запад потребовал от Республики Сербской ввести санкции против РФ.

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