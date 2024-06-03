Россия расширила персональные санкции против Британии

МИД России расширил персональные санкции против Британии. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей политического истеблишмента», — отметили в сообщении, уточнив, что в черный список попали журналисты и представители экспертного сообщества Соединенного королевства.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это сделано «в ответ на враждебные действия» британской стороны.

В МИД обратили внимание, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор. По информации министерства, основную роль в насаждении русофобии играют работающие по указке властей СМИ Великобритании.

Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, которая только затягивает конфликт.

До этого Запад потребовал от Республики Сербской ввести санкции против РФ.

Ранее в ЕС объяснили отсутствие санкций на газ из РФ.