Захарова призвала фонд Клуни назвать имена лежавших в Буче людей

Актеру Джорджу Клуни и сотрудникам его фонда следует оказать реальную помощь журналистам, обнародовав имена жителей Бучи, которых на Западе выставляли пострадавшими от действий ВС РФ, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Представляете, Джордж, до сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, если фонду Клуни удастся добыть эту информацию, то он тем самым спасет журналистов западных СМИ от «исторического бесчестия».

31 мая сообщалось, что проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИД заявили, что «за русофобию в западных странах хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно».

Позднее Клуни заявил, что сотрудница его фонда «неправильно выразилась», когда говорила об охоте на журналистов.

Ранее Медведев высказался о фонде «бездарного актера» Джорджа Клуни.