«Недоброжелатели нашей страны побеждены». В Грузии окончательно приняли закон об иноагентах Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу

Спикер грузинского парламента Папуашвили подписал так называемый закон об иноагентах, завершив процесс его принятия в стране. Теперь иноагентами в Грузии будут считать тех, кто получает из-за рубежа более 20% от общего объема финансирования за год. В Госдуме РФ заявили «Газете.Ru», что, приняв этот закон, Грузия проголосовала за суверенитет и национальные интересы, «против навязываемой Западом насильственной «украинизации». А в самой республике уже более 100 организаций заявили, что не собираются регистрироваться в реестре иноагентов, считая, что этот «российский закон» «убьет демократию».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иностранных агентах, который безуспешно пытались заблокировать президент страны и оппозиционные партии, передает телеканал Mtavari.

«Главная цель этого закона — доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству», — прокомментировал спикер.

В своем выступлении Папуашвили раскритиковал грузинскую оппозицию, которая выступила против закона.

Оппозиционеры «путают национальные интересы с аплодисментами политиков других стран, а независимость с послушанием», заявил он.

Отдельно спикер отметил, что цели закона просты и понятны.

«Если неправительственные организации и СМИ хотят с финансированием иностранных правительств включиться в процесс принятия решений и оказывать влияние на жизнь грузинского народа, они должны удовлетворять минимальному стандарту прозрачности. Население должно знать, кто стоит за каждым актором», — пояснил Папуашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тем временем уточнил, что неправильно говорить о «победе правительства» или «поражении международных партнеров» Грузии из-за принятия закона, хотя часто происходящее пытаются представить именно так.

«Выиграла только [вся] Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что вокруг принятия документа были чрезмерные эмоции, но они имели искусственную основу. Кобахидзе попросил всех действовать прагматично, «с холодным рассудком» и в соответствии с правовыми нормами.

Что изменит новый закон, и чем он похож на российский

Официально закон называется «О прозрачности иностранного влияния». Он уже опубликован в официальном «Законодательном вестнике». В течение 60 дней после этого минюст Грузии обязан разработать все сопутствующие нормативные акты и открыть электронный портал, где будут регистрироваться «организации, представляющие интересы иностранной державы». Первоначально документ использовал термин «иностранный агент влияния», как в аналогичном законодательстве России, однако на фоне протестов формулировку поменяли.

Закон не касается физлиц, распространяется только на неправительственные организации и СМИ. В числе первых не может быть спортивных организаций.

Перед признанием иноагентом идет оценка годового дохода организации. Если более 20% дохода — зарубежное финансирование, то признается, что организация «представляет интересы другой страны». Кроме регистрации на специальном сайте она должна будет каждый январь там же заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Первые организации будут обязаны зарегистрироваться в сентябре и сдать отчетность за 2023 год.

Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет штраф в 25 тыс. лари (примерно 810 443 руб.). Далее за каждый просроченный месяц будет взиматься по 20 тыс. лари (около 648 354 руб.).

Власти Грузии получат право проводить «дистанционный мониторинг» для выявления соответствующих организаций и проверки исполнения законодательства. Для этого у полномочного лица Минюста будет доступ к персональным данным и прочей «содержащей тайну» информации, за исключением гостайны.

Более 100 местных неправительственных организаций и СМИ уже сообщили , что не собираются регистрироваться в реестре.

В совместном заявлении они указали, что новый закон «убивает грузинскую демократию и оставляет нас один на один с Россией».

Противники закона в Грузии называют его «российским законом». Однако в России стать иноагентом значительно проще, им могут признать и без иностранного финансирования. Достаточно «находиться под иностранным влиянием» и заниматься определенной деятельностью, например, распространять информацию для неограниченного круга лиц. Что касается иностранного финансирования, в России его сумма не определена. Также российский статус иноагента может получить не только организация, но и конкретный человек.

Протесты в Грузии

Одна из самых ярых противников закона — президент Грузии Саломе Зурабишвили, бывший посол Франции в этой стране (родилась и выросла в Париже, в семье грузинских эмигрантов). Она говорила, что документ об иностранном влиянии «по своей сути и духу является российским».

«Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — возмущалась Зурабишвили.

После того как грузинский парламент принял закон в мае, президент должна была его подписать, но вместо этого наложила вето. Однако парламент смог преодолеть вето большинством голосов, и документ направился на подпись спикера вместо президента.

Принятие закона сопровождалось бурными спорами в парламенте и даже драками. На улице в Тбилиси собирались толпы протестующих, которые разгоняла полиция. Десятки человек были задержаны, не обошлось и без пострадавших среди полицейских.

На Западе закон вызвал достаточно резкую реакцию. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал в ответ санкции против грузинских политиков, которые «подрывают демократические процессы» в Грузии. Чиновник уточнил, что ограничения грозят и членам семей этих политиков.

»[Новый закон] будет подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и мешать независимым СМИ», — считает Блинкен.

Раскритиковали закон и в ЕС. Пресс-служба Евросоюза призывала грузинские власти поменять свое решение и «твердо вернуться на путь к ЕС». Она предупредила, что объединение рассматривает все варианта реагирования на принятие закона.

В России полагают, что западные страны стремятся разжечь конфликт в Грузии, хотя сами имеют похожие законы.

«Подобного рода закон действует в США и во многих других европейских странах. Если те, кто выходит сегодня на улицу и протестуют против этого закона, стремятся в Европу, то надо просто внимательно взять и посмотреть опыт тех стран, о которых они мечтают», — в разговоре с «Газетой.Ru» отметил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

А депутат Леонид Слуцкий уверен, что приняв этот закон, Грузия проголосовала за свой суверенитет и национальные интересы, против навязываемой Западом насильственной «украинизации».

»Вашингтон и Брюссель пошли на беспрецедентные меры давления и «подогрев» с помощью финансируемых извне НКО уличных протестов. Пресловутое членство в ЕС — тут только предлог. Само грузинское руководство говорило о том, что есть все признаки внешней раскачки ситуации с целью создания «второго фронта» против России по «майданному сценарию». Надеемся, что обстановка в Грузии не выйдет за рамки правового поля, а грузинский народ не поддастся на западные угрозы и шантаж», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».