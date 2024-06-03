Путин обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности», — сказал глава государства присутствующим.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев выступил с докладом.

До этого Шадаев заявил, что первая версия Цифрового кодекса в стране должна появиться в середине 2025 года. Министр назвал работу над документом сложной и комплексной. По его словам, к кодексу предъявляется много требований. Он пояснил, что Цифровой кодекс будет представлять свод законодательного регулирования в области цифровизации, использования цифровых технологий и защиты информации.

Также Шадаев заявлял, что Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить порядок продажи сим-карт.