Жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы

Жители Белгорода спрятались во время ракетной опасности в укрытии и встретили там депутата Госдумы Петра Толстого. Подробности публикует Telegram-канал Readovka.

Депутат прибыл в регион с рабочим визитом, встречался с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Во время очередного обстрела Белгорода он спустился в укрытие, где и встретился с горожанами.

«Где еще можно познакомиться, как не в таком месте?» — задался вопросом один из жителей.

В этот же день мэрия Белгорода сообщила об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне губернатор Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

В результате взрывов была повреждена входная группа здания заправки, посечена автозаправочная колонка и один автомобиль, никто не пострадал.

Ранее в РФ лагеря отдыха для детей предложили оборудовать укрытиями от БПЛА.