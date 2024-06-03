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Булыкин: Черчесов бы лучше проявил себя в каком-нибудь клубе

Экс-игрок Булыкин назвал тренера Черчесова максималистом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов является максималистом и будет работать на результат во главе национальной команды Казахстана. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Что эта работа может ему дать? В первую очередь, результат, потому что он — тренер-максималист, любит добиваться результата, а не просто работать ради работы. Я его считаю очень хорошим специалистом. На мой взгляд, он бы лучше проявил себя в каком-нибудь клубе, но раз он выбрал сборную Казахстана, значит, будет повышать уровень ее футболистов», — считает Булыкин.

Ранее пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее тренер Гладилин назвал плюсом для Казахстана знание Черчесовым специфики работы в сборной.

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