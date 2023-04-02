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Политика

Военная операция на Украине. День 403-й

Онлайн-трансляция военной операции на Украине — 403-й день

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Nikita Tsitsagi/Globa Look Press
Минобороны РФ сообщило об отражении удара РСЗО на южно-донецком направлении. Ведомство также отчиталось о сбитых дронах «Валькирия» и «Фурия». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя» Совбеза ООН. Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, пишут «Известия». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:10

Российские военные обстреляли позиции ВСУ из гаубицы Д-20.

9:00

Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из Славянска, пишет «Укринформ».

«27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме», — объяснила руководитель службы по делам детей городской военной администрации Елена Соколова.

По ее словам, сейчас в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка, не имеющих родителей. Опекуны с несовершеннолетними должны выехать за пределы города в кратчайшие сроки, иначе их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

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Макс Ветров/РИА «Новости»
8:53

Российские войска сбили украинский вертолет из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» с расстояния в 5 км, пишет «Русская весна».

По данным портала, российские военнослужащие смогли сбить транспортный вертолет Ми-8, находясь в руинах промзоны.

8:45

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU выразил мнение, что украинские военные могут попытаться перейти в наступление в Запорожской области и в районе Бахмута (Артемовска).

Он отметил, что в качестве цели украинские военные могут выбрать Запорожскую АЭС, а также сосредоточиться на продвижении в сторону Херсонской области и Крыма, чтобы в итоге отрезать сухопутный маршрут к полуострову.

8:38

Войска группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили за сутки пять украинских диверсионно-разведывательных групп, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

8:33

8:28

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что правоохранительные органы «вскрыли ячейку украинских террористов».

Утверждается, что они готовили теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке.

«В рамках полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя», — заявил Сальдо в Telegram.

8:23

Сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон считает, что украинские власти впали в «неизлечимую манию величия с мыслью возможной победы над Россией». По ее мнению, они «навлекают на себя ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию».

8:17

Минобороны РФ отчиталось, что российские силы на южно-донецком направлении отразили комбинированные удары двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Также были сбиты два беспилотника «Валькирия» и два аппарата «Фурия». На запорожском направлении огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник «Лелека», сказал он РИА Новости.

8:13

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя».

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в Twitter.

8:08

Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, сообщают «Известия».

Провести платеж можно через систему быстрых платежей с помощью ссылки.

8:04

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян предложил России соглашение о предотвращении влияния решений Международного уголовного суда.

«Мы услышали опасения, высказанные РФ, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — сказал Аршакян.

Он заверил, что у правящей партии «Гражданский договор» нет желания и намерения исполнять ордер МУС на арест Владимира Путина.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 403-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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