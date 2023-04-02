Военная операция на Украине. День 403-й

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Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из Славянска, пишет «Укринформ».

«27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме», — объяснила руководитель службы по делам детей городской военной администрации Елена Соколова.

По ее словам, сейчас в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка, не имеющих родителей. Опекуны с несовершеннолетними должны выехать за пределы города в кратчайшие сроки, иначе их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.