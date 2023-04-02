Военная операция на Украине. День 403-й

Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из Славянска, пишет «Укринформ».
«27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме», — объяснила руководитель службы по делам детей городской военной администрации Елена Соколова.
По ее словам, сейчас в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка, не имеющих родителей. Опекуны с несовершеннолетними должны выехать за пределы города в кратчайшие сроки, иначе их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.
Российские войска сбили украинский вертолет из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» с расстояния в 5 км, пишет «Русская весна».
По данным портала, российские военнослужащие смогли сбить транспортный вертолет Ми-8, находясь в руинах промзоны.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU выразил мнение, что украинские военные могут попытаться перейти в наступление в Запорожской области и в районе Бахмута (Артемовска).
Он отметил, что в качестве цели украинские военные могут выбрать Запорожскую АЭС, а также сосредоточиться на продвижении в сторону Херсонской области и Крыма, чтобы в итоге отрезать сухопутный маршрут к полуострову.
Войска группировки «Запад» на купянском направлении уничтожили за сутки пять украинских диверсионно-разведывательных групп, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что правоохранительные органы «вскрыли ячейку украинских террористов».
Утверждается, что они готовили теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке.
«В рамках полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя», — заявил Сальдо в Telegram.
Сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон считает, что украинские власти впали в «неизлечимую манию величия с мыслью возможной победы над Россией». По ее мнению, они «навлекают на себя ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию».
Минобороны РФ отчиталось, что российские силы на южно-донецком направлении отразили комбинированные удары двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Также были сбиты два беспилотника «Валькирия» и два аппарата «Фурия». На запорожском направлении огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник «Лелека», сказал он РИА Новости.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет противостоять «злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя».
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в Twitter.
Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, сообщают «Известия».
Провести платеж можно через систему быстрых платежей с помощью ссылки.
Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян предложил России соглашение о предотвращении влияния решений Международного уголовного суда.
«Мы услышали опасения, высказанные РФ, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — сказал Аршакян.
Он заверил, что у правящей партии «Гражданский договор» нет желания и намерения исполнять ордер МУС на арест Владимира Путина.