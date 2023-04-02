«Его судьбу определит суд». В МИД РФ ответили на требование Госдепа освободить Гершковича

Главные дипломаты России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен созвонились, чтобы обсудить арест журналиста WSJ Эвана Гершковича. Его заподозрили в шпионаже и задержали с поличным в Екатеринбурге 29 марта. Блинкен заявил, что потребовал освободить сотрудника издания. Лавров ему ответил, что это будет решать суд. И рекомендовал прекратить поднимать ажиотаж, чтобы придать делу политическую окраску.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба МИД РФ. Главной темой стал арест подореваемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича на этой неделе.

«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Лавров в ходе беседы особо отметил, что Гершковича взяли с поличным при попытке получения секретных сведений, а также, что сбор секретных данных он осуществлял прикрываясь журналистским статусом.

«В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд», — добавили в МИДе.

Блинкен в ответ заявил, что во время беседы с Лавровым он потребовал освобождения американского журналиста.

«Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность неприемлемым задержанием Россией гражданина США, журналиста.

Я призвал к его освобождению и к освобождению незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана», — написал госсекретарь в Twitter.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который работал в России уже более шести лет, задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге 29 марта.

По данным спецслужбы, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области, представляющую государственную тайну. Знакомые журналиста в свою очередь утверждают, что он готовил материал об отношении жителей региона к ЧВК «Вагнер» и его основателю Евгению Пригожину. Известно, что в ходе сбора информации он также посещал Нижний Тагил.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, у которого Гершкович брал интервью сообщил, что тот действительно интересовался и деятельностью ЧВК, и переориентацией уральских предприятий после начала спецоперации на Украине.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку»,

— заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Гершковича перевезли в Москву. 30 апреля Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Материалы уголовного дела засекречены. Сам журналист отрицал свою вину. Ряд Telegram-каналов и СМИ предположили, что журналиста могут использовать для обмена на россиян, находящихся под следствием или в заключении в США. Однако в МИД РФ эту информацию опровергли. Там также добавили, что российские визы для иностранных журналистов выдаются, как и раньше.

После ареста Гершковича Блинкен, а затем и координатор Белого дома Джон Кирби призвали американских журналистов и других граждан США, находящихся или работающих в России, покинуть страну. А тем, кто собирается посетить ее рекомендовали отказаться от своих планов.

В Вашингтоне осудили «непрекращающиеся попытки Кремля запугать, надавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества». Госдепартамент сообщил, что запросил консульский доступ для Гершковича, в МИД РФ заявили, что он предоставлен.