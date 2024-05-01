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ФСБ сообщила о выдворении нелегалов после рейда в Мариуполе

ФСБ: в ДНР семерых мигрантов-нарушителей выдворили за пределы России

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии провели в Мариуполе и Тельмановском районе мероприятия по выявлению нелегалов. Об этом написали «Известия» со ссылкой на ФСБ.

После проверок семерых незаконных мигрантов привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы России.

В ведомстве добавили, что проверки на территории Донецкой народной республики продолжаются.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади рассказал, что в московских аэропортах застряли порядка тысячи граждан страны. Большая часть из них находилась в зоне временного содержания во Внуково. По словам дипломата, схожая ситуация наблюдалась и в других московских аэропортах — Жуковский, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания якобы были десятки таджикистанцев.

27 апреля МИД Таджикистана порекомендовал гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.

Ранее МИД Таджикистана выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ.

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