«Я не уйду». Первооткрыватель генома COVID-19 из-за гонений живет на картонке у лаборатории Профессора, открывшего геном коронавируса, выгнали из его лаборатории

Профессор Уханьского института вирусологии Чжан Юн-Чжэнь объявил сидячую забастовку после того, как у него отобрали лабораторию. Он поселился под дверями здания и уже несколько дней спит на крыльце. Ученый утверждает, что правительство КНР преследует его за то, что в январе 2020 года он поспособствовал обнародованию генома SARS-CoV-2, несмотря на запрет китайского правительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Профессора Уханьского института вирусологии Чжана Юн-Чжэня, открывшего геном коронавируса SARS-CoV-2, уволили из лаборатории, после чего тот объявил сидячую забастовку и поселился под дверьми своего бывшего кабинета, пишет портал Firstpost.

«Я не уйду, я не уйду, я занимаюсь наукой и истиной», — написал он в социальной сети Weibo.

Акция протеста уволенного ученого продолжается с воскресенья, 28 апреля.

Власти Китая заявили, что предлагали Чжану использовать альтернативное помещение, но тот отказался, сославшись на то, что новое здание не соответствует требованиям, необходимым для проведения его исследований. Кроме того, ученый подчеркнул, что ему предложили новую лабораторию лишь после того, как он начал свою забастовку. Агентство Associated Press распространило фотографии, на которых Чжан спит возле своей запертой лаборатории на мокрой картонке.

Шанхайский клинический центр общественного здравоохранения утверждает, что в лаборатории Чжана необходимо провести ремонтные работы и она была закрыта по «соображениям безопасности».

За что преследуют ученого

Чжан утверждает, что подвергся преследованию со стороны властей Китая после того, как в январе 2020 года опубликовал данные о вирусе, вызывающем COVID-19, несмотря на наложенный правительством запрет.

В январе 2020 года ученый и его команда первыми составили карту полного генома SARS-CoV-2. Образец вируса они получили 3 января, а спустя два дня завершили картирование генома и отправили его китайским властям. Профессор также разместил его в базе данных GenBank Национального центра биотехнологической информации (NCBI), но под эмбарго — до 12 июля. Двумя днями ранее, 3 января, Национальная комиссия здравоохранения Китая приказала китайским учреждениям не публиковать информацию о вспышке вируса в ​​Ухане.

Затем Чжан отправился в Ухань и встретился с китайскими чиновниками, сообщив им о том, что вирус, по его данным, распространяется через дыхательные пути.

«У меня было два тезиса: во-первых, что это вирус, похожий на атипичную пневмонию; во-вторых, вирус передается через дыхательные пути», — рассказал ученый.

Чжан подчеркнул, что еще тогда призывал власти принять экстренные меры для защиты от вируса, а клиники — разработать противовирусные методы лечения.

Одновременно профессор поделился вирусным геномом с коллегой из Института инфекционных заболеваний и биобезопасности при Сиднейском университете Эдвардом Холмсом. Он позвонил Чжану 11 января и попросил у него разрешения обнародовать геном, тот согласился.

Таким образом, мир узнал о геноме через шесть дней после того, как он был картирован. В то же время выводы Чжана о том, что вирус передается через дыхательные пути, так и не были озвучены для широкой аудитории.

Лишь 20 января власти КНР подтвердили, что вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, после чего наконец начали применяться необходимые меры предосторожности.

Как напоминает Firstpost, хотя китайские ученые не обнародовали информацию о геноме в день, когда он был получен, каким-то образом он все же был передан производителям вакцин. Так, производитель Sinopharm приступил к разработке вакцины уже 3 января.

Пандемия COVID-19

Позже Пекин неоднократно обвиняли в сокрытии от мира информации о вирусе, которая могла бы позволить международному сообществу принять оперативные меры и не допустить пандемии. Приток пациентов с тяжелой пневмонией неясного происхождения был зафиксирован в Ухане еще в декабре 2019 года. КНР в ответ обвиняла США в распространении COVID, отмечая, что именно американцы активнее других изучали вирус.

ВОЗ объявила COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года, а отменила этот статус 5 мая 2023 года. Таким образом, она длилась 1150 дней. По официальным данным, от коронавируса погибли 7 млн человек, по неофициальным — 20 млн.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, в России с начала распространения COVID было выявлено почти 23 млн случаев, более 398 тыс. заболевших скончались.