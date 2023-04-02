«Ставки очень высоки»: на Западе рассказали о последствиях провала наступления ВСУ

Запад больше не станет поставлять Киеву оружие и боеприпасы, если ВСУ провалят весеннее контрнаступление. Со ссылкой на экспертов агентство АР пишет, что Россия и Украина будут «рвать друг друга на части», чтобы добиться преимущества во время будущих переговоров. До этого в Киеве заявили, что не хотят, чтобы западные партнеры воспринимали предстоящую атаку как решающее сражение вооруженного конфликта.

В случае неудачи весеннего контрнаступления ВСУ Украина может лишиться поставок западного оружия и боеприпасов и забыть о победе в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет обозреватель Associated Press Барри Хаттон.

«Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники могут не захотеть отправлять ему дополнительное дорогостоящее оборудование», — считает автор.

В своем материале он рассуждает о перспективах наступления украинских войск, которое анонсируется в ближайшие недели. В частности, он ссылается на министра обороны Украины Алексея Резника, заявившего на прошлой неделе, что контратака, вероятно, наснется уже в апреле.

Хаттон напомнил, что на этой неделе Германия заявила, что поставила Украине обещанные 18 танков Leopard 2. Польша, Канада и Норвегия также передали свои Leopard. Прибыли и британские танки Challenger. В то же время Резников выразил надежду, что к апрелю западные партнеры поставят как минимум два дивизиона Leopard 2 немецкого производства. Он также ожидает шесть или семь батальонов танков Leopard 1 с боеприпасами.

При этом журналист цитирует и президента Владимира Зеленского, который признал, что без помощи США и остальных западных партнеров у его страны нет шансов на победу.

Кроме того, Хаттон приводит мнение эксперта по России из лондонского аналитического центра Chatham House Джеймса Никси, который подчеркивает: от контрнаступления ВСУ зависит будущее не только Украины.

«Ставки высоки: поражение Украины будет иметь глобальные последствия. И не будет такого понятия, как европейская безопасность, в том виде, в котором мы ее привыкли понимать», — заявил Никси.

Аналитик не сомневается, что в ближайшие месяцы Украина и Россия «будут рвать друг друга на части» в надежде получить преимущество за столом будущих переговоров.

Хаттон также приводит мнение украинского военного эксперта Олега Жданова, считающего, что украинская армия будет наступать на запорожском направлении через Угледар и Мелитополь, чтобы взять под контроль сухопутный коридор к Азовскому морю. Таким образом Киев сможет отрезать от снабжения по земле Крым и подконтрольную Москве часть Херсонской области.

Версия, что ВСУ атакуют именно в Запорожье, не нова. В последние месяцы ее регулярно озвучивают и западные политики, и иностранные издания. В Киеве откровенно заявляли, что получив контроль над запорожским побережьем Азовского моря, смогут наносить удары по Крымскому мосту, окончательно отрезав от снабжения весь полуостров.

Часть СМИ со ссылкой на экспертов писали, что все эти заявления делаются именно для того, чтобы подтолкнуть Киев к контрнаступлению через Запорожскую область. Якобы раньше украинские власти действительно рассматривали такой вариант атаки, но решили отказаться от него, поскольку Россия уже подготовилась к обороне.

Кроме того, западные СМИ сообщали, что Киев могут лишить поддержки и насильно усадить за стол переговоров в случае провала наступления. В своем недавнем интервью Financial Times глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что если Киев не покажет военных успехов, позиции западных сторонников компромисса с Россией усилятся. И Украине могут навязать новое соглашение наподобие Минских.

Дипломат также рассказал, что Киеву не нравится позиция и внутри страны, и за ее пределами, что предстоящее наступление расценивается как решающее сражение. И в случае неудачи, невозврата территорий поддержка западных союзников будет потеряна.