Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке начался штурм захваченного студентами корпуса Колумбийского университета

Полиция Нью-Йорка пошла на штурм корпуса Колумбийского университета

close
100%
Ted S. Warren/AP

В Нью-Йорке полиция начала штурм захваченного пропалестински настроенными студентами кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Полиция сначала оцепила кампус, а затем пошла на штурм здания. По данным газеты Washington Post, десятки сотрудников полиции в защитном снаряжении по приставным лестницам проникли в окна, расположенные на втором этаже. После чего протестовавших студентов стали выводить из здания со связанными руками.

По информации, имевшейся у газеты New York Times, в «Гамильтон-холле» находилось до 60 студентов. В настоящее время нет сведений о том, сколько из них были задержаны полицией.

До этого Колумбийский университет пригрозил исключением захватившим корпус студентам.

Ранее сообщалось, что в США могут привлечь Национальную гвардию для разгона демонстраций в поддержку Палестины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами