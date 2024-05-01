В Нью-Йорке начался штурм захваченного студентами корпуса Колумбийского университета

В Нью-Йорке полиция начала штурм захваченного пропалестински настроенными студентами кампуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Полиция сначала оцепила кампус, а затем пошла на штурм здания. По данным газеты Washington Post, десятки сотрудников полиции в защитном снаряжении по приставным лестницам проникли в окна, расположенные на втором этаже. После чего протестовавших студентов стали выводить из здания со связанными руками.

По информации, имевшейся у газеты New York Times, в «Гамильтон-холле» находилось до 60 студентов. В настоящее время нет сведений о том, сколько из них были задержаны полицией.

До этого Колумбийский университет пригрозил исключением захватившим корпус студентам.

Ранее сообщалось, что в США могут привлечь Национальную гвардию для разгона демонстраций в поддержку Палестины.