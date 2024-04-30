Хинштейн призвал проверить ориентацию чиновников. Милонов считает, что сделать это можно тестами В ГД призвали проверять ориентацию чиновников перед назначением на высокие посты

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на более высокие посты. По мнению депутата, гомосекусальным людям нужно запретить работать в структурах органов власти, «которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи». Ранее парламентарий уже начал «охоту», заявив о гомосексуальности нескольких самарских чиновников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.

«На мой взгляд, зонами недоступности [для гомосексуальных людей] должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи», — заявил он в интервью изданию «Самарское обозрение».

Парламентарий подчеркнул, что необходимо особенно внимательно подходить к назначению людей, которые будут заниматься государственной политикой. При этом, по его мнению, в таких проверках нет «ничего предосудительного и плохого».

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — заключил Хинштейн.

Зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов поддержал идею Хинштейна, подчеркнув, что относится к нетрадиционной сексуальной ориентации как греху и заболеванию.

«Если мы говорим, что человек продолжает оставаться апологетом извращений, то каким госслужащим он может быть? <...> Сексуальную ориентацию обязательным образом любых чиновников и депутатов всех уровней надо проверять. Набором тестов. Психолог может проверить. Чиновникам же не скрыться ни от чего. Со знающими все и вся журналистами и общественниками нам не сокрыть какие-то свои пороки»,— заявил он в интервью «Подъему».

Борьба Хинштейна

Ранее Хинштейн «уличил» нескольких российских чиновников в гомосексуальности. Весной 2024-го депутат опубликовал пост, в котором утверждал, что министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев провел отпуск вместе со своим сотрудником, они вместе проживали в одном номере. Хинштейн не приводил подробностей, но сопроводил свою запись эмодзи chicken в виде головы курицы или петуха. «Эти люди идут по жизни вместе: куда бы ни назначали Бурцева, Золотухин следует за ним», — написал парламентарий.

После заявлений об однополых отношениях с подчиненным Бурцев ушел в отставку.

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона. В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — отметил он в своем прощальном посте.

В правительстве Самарской области отказались комментировать решение Бурцева.

Спустя несколько недель Хинштейн «нашел» еще одного чиновника, которого заподозрил в связях с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Им оказался вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин. Депутат обратил внимание на розовый лак для ногтей на руке на одной из фотографий, опубликованных Живайкиным, и увидел «странную тягу к совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации».

«Так, на одном фото — вице-спикер СГД вручает диплом открытому гей-пропагандисту Денису Леонтовичу, ранее специально выезжавшему за рубеж, чтоб сочетаться «законным» однополым браком. На другом — Живайкин запечатлен с молодежным активистом Сергеем Спириным, чьи сообщения в гей-чатах также не оставляют сомнений в его ориентации», — аргументировал Хинштейн.

Живайкин после этого записал видеообращение, в котором ответил на обвинения в свой адрес. «Я думал, что вы, Александр Евсеевич, в состоянии отличить женскую руку от мужской. Вот вам мой палец. Надеюсь, что вопросов больше не возникает, чем был палец на фотографии. А блогерам, которые прикалываются над помощью волонтеров в трудную минуту жителям Кинеля, посоветовал бы самим что-нибудь своими руками сделать полезное для нашей страны», — сказал он.

Живайкин добавил также, что не против фотографироваться со всеми и «не собирается отсиживаться в норе».

Запрет ЛГБТ

Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны в конце ноября 2023 года. В тексте судебного решения подчеркивалось, что движение было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а на территории России оно действует с 1984 года.

Инициатором признания движения экстремистским стал Минюст. В ведомстве заявили, что в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Что именно можно считать движением, кто в нем состоит и как оно устроено, не уточнялось.

Годом ранее в РФ приняли закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Инициатором этого закона был Хинштейн.

В феврале в сети появился список якобы запрещенных к продаже книг, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда. В нем было больше 250 наименований, среди них есть произведения Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивена Кинга, Федора Достоевского, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уайльда, Марселя Пруста и других. «Мегамаркет» изымал часть книг из продажи. Позже они снова появились в наличии.