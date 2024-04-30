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Хинштейн призвал проверить ориентацию чиновников. Милонов считает, что сделать это можно тестами

В ГД призвали проверять ориентацию чиновников перед назначением на высокие посты

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Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на более высокие посты. По мнению депутата, гомосекусальным людям нужно запретить работать в структурах органов власти, «которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи». Ранее парламентарий уже начал «охоту», заявив о гомосексуальности нескольких самарских чиновников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.

«На мой взгляд, зонами недоступности [для гомосексуальных людей] должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи», — заявил он в интервью изданию «Самарское обозрение».

Парламентарий подчеркнул, что необходимо особенно внимательно подходить к назначению людей, которые будут заниматься государственной политикой. При этом, по его мнению, в таких проверках нет «ничего предосудительного и плохого».

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — заключил Хинштейн.

Зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов поддержал идею Хинштейна, подчеркнув, что относится к нетрадиционной сексуальной ориентации как греху и заболеванию.

«Если мы говорим, что человек продолжает оставаться апологетом извращений, то каким госслужащим он может быть? <...> Сексуальную ориентацию обязательным образом любых чиновников и депутатов всех уровней надо проверять. Набором тестов. Психолог может проверить. Чиновникам же не скрыться ни от чего. Со знающими все и вся журналистами и общественниками нам не сокрыть какие-то свои пороки»,— заявил он в интервью «Подъему».

Борьба Хинштейна

Ранее Хинштейн «уличил» нескольких российских чиновников в гомосексуальности. Весной 2024-го депутат опубликовал пост, в котором утверждал, что министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев провел отпуск вместе со своим сотрудником, они вместе проживали в одном номере. Хинштейн не приводил подробностей, но сопроводил свою запись эмодзи chicken в виде головы курицы или петуха. «Эти люди идут по жизни вместе: куда бы ни назначали Бурцева, Золотухин следует за ним», — написал парламентарий.

После заявлений об однополых отношениях с подчиненным Бурцев ушел в отставку.

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона. В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — отметил он в своем прощальном посте.

В правительстве Самарской области отказались комментировать решение Бурцева.

Спустя несколько недель Хинштейн «нашел» еще одного чиновника, которого заподозрил в связях с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Им оказался вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин. Депутат обратил внимание на розовый лак для ногтей на руке на одной из фотографий, опубликованных Живайкиным, и увидел «странную тягу к совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации».

«Так, на одном фото — вице-спикер СГД вручает диплом открытому гей-пропагандисту Денису Леонтовичу, ранее специально выезжавшему за рубеж, чтоб сочетаться «законным» однополым браком. На другом — Живайкин запечатлен с молодежным активистом Сергеем Спириным, чьи сообщения в гей-чатах также не оставляют сомнений в его ориентации», — аргументировал Хинштейн.

Живайкин после этого записал видеообращение, в котором ответил на обвинения в свой адрес. «Я думал, что вы, Александр Евсеевич, в состоянии отличить женскую руку от мужской. Вот вам мой палец. Надеюсь, что вопросов больше не возникает, чем был палец на фотографии. А блогерам, которые прикалываются над помощью волонтеров в трудную минуту жителям Кинеля, посоветовал бы самим что-нибудь своими руками сделать полезное для нашей страны», — сказал он.

Живайкин добавил также, что не против фотографироваться со всеми и «не собирается отсиживаться в норе».

Запрет ЛГБТ

Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны в конце ноября 2023 года. В тексте судебного решения подчеркивалось, что движение было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а на территории России оно действует с 1984 года.

Инициатором признания движения экстремистским стал Минюст. В ведомстве заявили, что в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Что именно можно считать движением, кто в нем состоит и как оно устроено, не уточнялось.

Годом ранее в РФ приняли закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Инициатором этого закона был Хинштейн.

В феврале в сети появился список якобы запрещенных к продаже книг, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда. В нем было больше 250 наименований, среди них есть произведения Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивена Кинга, Федора Достоевского, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уайльда, Марселя Пруста и других. «Мегамаркет» изымал часть книг из продажи. Позже они снова появились в наличии.

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