«Сократить финансирование военной машины». Сенат США одобрил запрет импорта урана из РФ

Сенат конгресса США 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России. Палата представителей проголосовала за него еще в декабре. Теперь законопроект направлен на подпись Джо Байдену. Белый дом ранее поддерживал ограничения на российский уран. Они вступят в силу через 90 дней с момента подписания президентом.
Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Оно будет действовать до 31 декабря 2040 года, но до 1 января 2028 года допускаются временные исключения. Так, министр энергетики по согласованию с министром финансов и госсекретарем сможет отменить запрет, если другие источники поставок урана будут недоступны или если импорт российского урана будет отвечать национальным интересам США.
«Наш двухпартийный законопроект поможет сократить финансирование российской военной машины, возродить американское производство урана и дать толчок инвестициям в американскую цепочку поставок ядерного топлива, — заявил республиканский сенатор Джон Баррассо. — Это огромная победа».
Россия поставляла почти четверть обогащенного урана для топлива более чем 90 коммерческих реакторов, что делало ее самым крупным иностранным поставщиком, сообщает Bloomberg. Эти продажи приносят России около $1 млрд в год.
В 2023 году США закупили у России урана на $1,2 млрд, что стало рекордом за всю историю.
Предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году — $1,05 млрд. В абсолютном выражении в 2023 году Россия поставила в США 702 т урана, в сравнении с 588 т годом ранее. Это самое высокое значение с 2013 года, когда поставки составили 982 т. Россия сохраняет первое место по поставкам урана в США, в прошлом году увеличив долю до 24%; затем идут Германия (12%), Великобритания (11%) и Нидерланды (9%).
В начале года глава американского управления по ядерной энергетике при минэнерго США Кэтрин Хафф сообщила, что Соединенные Штаты хотят совместно с союзниками начать производство низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы «освободиться от зависимости от России», которая «не стесняется использовать поставки энергии в другие страны как «оружие»».
Запрет на импорт повлияет на операторов атомных электростанций США через некоторое время, отмечает Bloomberg. Реакторы обычно заправляются каждые 18–24 месяца, а закупки топлива оговариваются задолго до этого. Это означает, что большинство, но не все коммунальные предприятия уже накопили достаточно урана, чтобы обеспечить работу своих реакторов, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.