Болезнь, авария и одиночество: что случилось с Андреем Губиным

Певец, музыкант и композитор Андрей Губин отмечает 50-летний юбилей. В середине 90-х его песни пела вся страна, а в конце нулевых артист неожиданно пропал с радаров шоу-бизнеса. Уже более 15 лет Губин не выходит на сцену и практически не появляется на публике. В редких интервью музыкант объясняет свой затворнический образ жизни заболеванием, из-за которого он якобы «постепенно умирает». Что случилось с кумиром 90-х и чем Андрей Губин занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Когда был популярен Андрей Губин — и чем он известен

Пик популярности Андрея Губина пришелся на девяностые и первую половину нулевых, когда практически каждая новая композиция артиста немедленно становилась хитом, а гастрольный график был расписан на год вперед. В 2005-м он перестал выпускать песни и давать концерты, сфокусировавшись на продюсировании молодых исполнителей. Губин, например, продюсировал проект радиоведущей Кати Гордон и певицы Юлии Беретты, а параллельно писал песни для Кристины Орбакайте, Жанны Фриске и других исполнителей. Самые популярные композиции самого Губина — «Мальчик-бродяга», «Зима-холода», «О тебе мечтаю я», «Убегает лето», «Танцы», «Девушки как звезды», «Ночь».

close 100% Андрей Губин и Жанна Фриске, 2006 год Ольга Лоскутова/Russian Look/Global Look Press

Вызов на бокс и в суд из-за песни «Ниже ростом только Губин»

В 2004 году Андрей Губин стал приглашенной звездой четвертой «Фабрики звезд», где вместе с выпускниками проекта исполнил свою песню «Девушки как звезды». После эфира наставник «Фабрики» Игорь Николаев написал песню «Ниже ростом только Губин» и подарил ее одному из своих подопечных, певцу Антону Зацепину. Губина сильно задела быстро ставшая хитом композиция, он планировал подать в суд на Николаева и Зацепина — и даже вызвал последнего на боксерский поединок. До суда, как, впрочем, и до поединка, дело не дошло, а в 2012 году Зацепин принес Губину публичные извинения.

close 100% Андрей Губин и Антон Зацепин на «Фабрике звезд 4», 2004 год 1tv.ru

Уход Андрей Губина со сцены

В 2010 году Андрей Губин окончательно пропал с радаров шоу-бизнеса. Долгое время в прессе муссировались слухи о том, что у певца серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками — и он проходит лечение в рехабе. Однако в 2012 году Губин появился в эфире программы «Сегодня вечером», где заявил, что продолжает писать музыку, но не выходит на публику, поскольку «плохо выглядит и много болеет». В беседе с Андреем Малаховым певец добавил, что потратил около $50 тыс. на лечение в клиниках Германии и Израиля, но, от чего именно он лечился, не уточнил.

«Со здоровьем у меня уже достаточно долго происходит полная ерунда. Очень болит левая рука и левая сторона лица. Каждый день для меня как испытание», — подытожил Губин.

close 100% Андрей Губин в программе «Сегодня вечером», 2012 год 1tv.ru

Болезнь Андрея Губина, ДТП и покушение

Летом 2017 года Андрей Губин стал гостем шоу «Прямой эфир», где рассказал, что еще в середине нулевых врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия» (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. — прим. «Газеты.Ru»). Вместе с этим музыкант заявил, что на него якобы идет охота — неизвестные его преследуют и специально вредят ему. В подтверждение своих слов артист рассказал об автомобильной аварии, в которую он попал в Сочи.

«Я ехал в такси, я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. <...> Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал, я маленький был. Ну что вы творите? Ну хорошо, хотя бы не надо давить меня КамАЗами на улице», — сказал певец, не уточнив, кто именно хочет навредить ему.

Во время эфира Губин вел себя достаточно резко, а порой даже агрессивно, из-за чего некоторые эксперты предположили, что певец страдает от паранойи, а все его жалобы на плохое самочувствие и страхи за свою жизнь — симптомы психического, а не неврологического заболевания.

close 100% Андрей Губин в программе «Прямой эфир», 2017 год vgtrk.ru

Ухудшение болезни

В 2020 году Андрей Губин на несколько месяцев перебрался жить в Египет, где пытался вылечиться у местных врачей. Но все оказалось тщетно, и артист вернулся на родину.

«Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все», — поделился журналист в интервью «АиФ».

В октябре 2021 года в интервью радио «КП» Андрей Губин заявил, что «постепенно умирает»: «Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать», тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно».

close 100% Андрей Губин в эфире радио «Комсомольская правда», 2021 год radiokp.ru

Новые песни Андрея Губина

В сентябре 2022 года Андрей Губин впервые за долгое время поделился хорошими новостями. В разговоре с журналистами МУЗ-ТВ артист рассказал, что за последние годы у него накопилось огромное количество песен — и он готов сотрудничать со своими любимыми артистами: Тимати, Егором Кридом, Нилетто и Рамилем.

«Я концертов не даю, поэтому у меня много свободного времени, которое я посвящаю либо спорту, либо девушкам, либо музыке», — заявил Губин.

Музыкант уточнил, что сам он пока не может вернуться на сцену, так как состояние здоровья все еще плачевно.

close 100% Андрей Губин Роман Денисов/ТАСС

Личная жизнь Андрея Губина

Андрей Губин никогда не страдал от нехватки женского внимания, но так и остался холостяком без детей. Одним из самых ярких в жизни музыканта был роман с Елизаветой Саутиной — той самой девушкой, которой Губин посвятил песню «Лиза». Молодые люди прожили вместе несколько лет и даже планировали пожениться, но из-за постоянных гастролей артиста пара разошлась.

В конце 90-х Губин встречался с певицей Люсей Кобевко из дуэта «Карамель», но их роман продлился недолго. Девушка рассчитывала на серьезные отношения и ждала от артиста предложения руки и сердца, однако тот оказался не готов, и через два года влюбленные расстались. Спустя много лет Андрей Губин признался, что тяжело переживал разрыв с Кобевко, долго не мог ни в кого влюбиться и «бегал по девчонкам». В нулевых артисту приписывали романы с певицами Жанной Фриске, Татьяной Терешиной и Юлией Береттой, но ни один из них так и не подтвердился.

В 2017 году в прессе появилась информация о том, что у Андрея Губина есть внебрачный сын от поклонницы. Встреча музыканта с его предполагаемым наследником произошла во время эфира на шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись»: 21-летний Максим Кваснюк заявил, что у его матери была близость с артистом во время гастролей. Юноша действительно был поразительно похож на молодого Губина, однако сделанный позже тест на отцовство оказался отрицательным.

close 100% Юлия Беретта, Андрей Губин и его предполагаемый сын Максим juliaberetta1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/НТВ

Что с Андреем Губиным сейчас

В феврале 2024 года Telegram-канал Shot сообщил, что Андрей Губин пошел на поправку и совсем скоро может вернуться на сцену. По данным канала, артист прошел полное медицинское обследование, результаты которого обнадеживают. Уточняется, что окончательный диагноз Губину так и не поставили, но, по мнению врачей, проблемы с лицом вызвала невралгия.

«Сейчас лицо Губина до сих пор болит. Но он не теряет надежды, что снова сможет петь, как раньше, и уже начал над этим работать. «Мальчик-бродяга» даже написал несколько хитов. Восстановить вокальные способности певец планирует в течение года. Если здоровье все же не позволит, тогда продаст песни другим исполнителям», — сообщил Shot.

Отмечалось также, что Губина продолжают приглашать на корпоративы даже без голоса — заказчики готовы «просто посидеть и попить с ним водки от заката до восхода». Но от подобных предложений музыкант все же отказывается.