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Шайбы Свечникова и Кузнецова помогли «Каролине» выбить «Айлендерс»

Буллит и голевой пас Кузнецова вывели «Каролину» во второй раунд плей-офф

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

«Каролина Харрикейнз» выиграла на своем льду пятый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:3. Таким образом, противостояние закончилось со счетом 4-1 по матчам в пользу «ураганов».

В последней игре серии внушительный вклад в победу команды Рода Бринд'Амора внесли российские нападающие. Андрей Свечников и Евгений Кузнецов отметились результативными бросками уже в первом периоде, забросив вторую и третью шайбу «ураганов» соответственно, благодаря чему они повели после первого отрезка матча со счетом 3:1. При этом Свечников реализовал большинство, а Кузнецов использовал буллит.

Во втором периоде «Айлендерс» восстановили равновесие в матче, но три безответные шайбы хозяев в третьей 20-минутке, включая последний бросок по пустым воротам, решили исход встречи. В одной из них голевой передачей отметился все тот же Кузнецов, который закончил встречу с показателем +2 и был признан третьей звездой матча. У защитника «Каролины» Дмитрия Орлова один бросок, четыре силовых приема, две минуты штрафа и -1 за 19:55 на льду. Свечников закончил встречу с показателем полезности -2. У защитника «островитян» Александра Романова один силовой прием за 17:28 на льду.

Во втором раунде «Каролина» встретится с победителем серии «Бостон» — «Торонто», в которой в данный момент счет — 3-2.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что в следующем сезоне Овечкину будет сложно побить рекорд Гретцки.

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