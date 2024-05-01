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Россия выступила против резолюции БиГ по Сребренице в Генассамблеи ООН

Небензя сообщил, что Россия выступает против резолюции по Сребренице в ГА ООН

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Mike Segar/Reuters

Россия выступает против проекта резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемой в Генеральной Ассамблее ООН постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при международной организации и рядом представителей западных стран. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН БиГ, передает ТАСС.

Он назвал этот проект резолюции «политически заряженным» и не имеющим ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о той трагедии.

По его мнению, этот документ не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в БиГ.

«Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же», —подчеркнул Небензя и добавил, что российская сторона призывает страны, которые продвигают этот проект, «задуматься об ответственности, которую они несут».

17 апреля президент Сербии Александар Вучич выразил опасение, что создание дня памяти геноцида в Сребренице вызовет распад Республики Сербской, одного из энтитетов в составе БиГ.

Ранее в парламенте Сербии заявили, что голосование по резолюции о Сребренице ослабит авторитет ООН.

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