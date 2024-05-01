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Над четырьмя российскими регионами сбили украинские беспилотники

ВСУ атаковали дронами Воронежскую, Белгородскую, Рязанскую и Курскую области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили бесполотники в четырех российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронежскую, Белгородскую, Рязанскую и Курскую области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник самолетного типа сбили дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировали. Спустя некоторое время еще один БПЛА уничтожили в пригороде Воронежа.

Также силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт.

По данным главы Рязанской области Павла Малкова, регион также подвергся атаке украинского беспилотника. По его словам, пострадавших нет.

Позже в Минобороны пояснили, что всего за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников, из которых три — над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

Ранее посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам.

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