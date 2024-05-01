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В Китае обрушилась скоростная магистраль, пострадал 31 человек

«Синьхуа»: 18 авто оказались под завалами после обрушения дороги в Китае

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David J. Phillip/AP

В Китае обрушилась скоростная автомагистраль «Мэйда» в провинции Гуандун. Об инциденте утром 1 мая сообщила «Синьхуа».

По данным агентства, инцидент произошел около 02:10 (07:10 мск). В результате случившегося 18 автомобилей оказались под завалами, а 31 человек получил травмы и был госпитализирован. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Отмечается, что в настоящее время магистраль закрыта для проезда, на ней ведут спасательные работы, а также устанавливают причины случившегося.

30 апреля сообщалось об инциденте у рифа Скарборо в Южно-Китайском море. Корабли береговой охраны КНР применили водометы против патрульного корабля береговой охраны Филиппин BRP Bagacay. В результате у судна зафиксировали повреждение леерного ограждения.

Отмечалось, что в этом же районе КНР применила водометы против филлипинского судна Бюро рыболовства и водных ресурсов, которое участвовало в миссии по доставке продовольствия и топлива рыбакам.

Ранее стало известно о происшествии в китайском зоопарке, где на смотрительницу напали панды.

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