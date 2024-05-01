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Российские FPV-дроны нанесли более 40 ударов по позициям ВСУ на Донецком направлении

FPV-дроны российской армии нанесли свыше 40 ударов по позициям ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Ударные FPV-дроны 1-го армейского корпуса Южной группировки войск на Донецком направлении в течение суток нанесли более 40 ударов по позициям украинских войск. Об этом со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации сообщает ТАСС.

По поступившим из военного ведомства сведениям, за сутки расчеты FPV-дронов свыше 40 раз нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом было уничтожено значительное количество личного состава и техники противника.

В министерстве обороны подчеркнули, что беспилотная авиации 1-го армейского корпуса Южной группировки войск ежедневно уничтожает на позициях личный состав и объекты украинской армии.

До этого в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации заявили, что специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начнут готовить в Томском государственном университете.
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Ранее в зоне СВО открыли предприятие по ускоренной поставке перспективных дронов.

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