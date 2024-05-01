Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников ВСУ

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников в российских регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Воронежской областью, один над Рязанской областью, один над Белгородской областью и один над Курской областью.

Вечером 30 апреля российские системы ПВО сбили пятый за день украинский дрон в небе над Белгородской областью.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей республики не снимать и не публиковать работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 27 апреля большая волна дронов атаковала Кубань. Минобороны отчиталось о 66 сбитых беспилотниках. Почти 40 из них целились по военному аэродрому, остальные — по двум нефтезаводам. На них вспыхнули сильные пожары, один НПЗ частично приостановил работу. Местные жители говорят, что на аэродроме тоже был пожар, официально о последствиях не сообщается.

Ранее российские силы ПВО за ночь сбили 17 дронов.