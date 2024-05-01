В США решили убрать марихуану из списка тяжелых наркотиков

Министерство юстиции США приняло решение исключить марихуану из списка наркотиков с высоким потенциалом злоупотребления, что сделает ее употребление менее серьезным федеральным преступлением. Об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящее время наказание за употребление марихуаны в США сравнимо с наказанием за употребление тяжелых наркотиков, таких как героин или ЛСД. Однако минюст, по рекомендации генерального прокурора Меррика Гарланда, планирует перевести марихуану в список наркотиков с умеренным или низким потенциалом физической и психологической зависимости, наряду с кетамином, тайленолом и кодеином.

Предложение минюста уже передано на рассмотрение и доработку в административно-бюджетное управление Белого дома. По данным Reuters, первоначальную инициативу пересмотра классификации марихуаны подал президент страны Джо Байден, который активно участвует в избирательной кампании. Пересмотр классификации наркотика также был одним из его предвыборных обещаний в 2020 году.

Стоит отметить, что на федеральном уровне употребление и хранение марихуаны в США запрещено, однако наркотик легализован в 40 штатах. Медицинские препараты на основе каннабидиола используются для лечения хронических болей и судорог.

Общественная поддержка легализации марихуаны в США, согласно опросам Gallup, выросла с 25% в 1995 году до 70% в 2023 году.

Перенос марихуаны в другую категорию не сделает ее легальной, однако откроет возможности для проведения исследований, медицинского использования, смягчения уголовных наказаний и увеличения частных инвестиций в сектор каннабиса, отмечает Reuters.

В то же время в российской стратегии антинаркотической политики до 2030 года подчеркивается угроза нацбезопасности от легализации марихуаны и подобных наркотиков в других странах, и президент Владимир Путин выражал явное противодействие легализации легких наркотиков.

Ранее во Франции у мэра Аваллона обнаружили дома 70 кг каннабиса.