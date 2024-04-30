Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что редким побочным эффектом ее вакцины против COVID-19 является тромбоз. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Как отмечает издание, в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск в связи с тем, что ее вакцина нанесла серьезный вред пациентам, а в некоторых случаях привела к летальному исходу. Пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет около $125 млн.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — приводит газета выдержку из представленного компанией в суде документа.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов, подчеркивает Telegraph.

До этого The Lancet писал, что 217 прививок от COVID-19 не вызвали сбоев в работе иммунной системы.

Ранее ученые нашли новый фактор, влияющий на эффективность вакцинации от COVID.