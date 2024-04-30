Житель Нью-Йорка признался в передаче России технологий для беспилотников

Житель Нью-Йорка признался в том, что организовал незаконную передачу американских технологий двойного назначения компаниям из России. Об этом со ссылкой на министерство юстиции США сообщает ТАСС.

По информации ведомства, проживающий в Нью-Йорке Николай Григорьев в федеральном суде в Бруклине признал вину в сговоре с целью незаконного вывоза из США электроники двойного назначения, которая использовалась в российских военных дронах.

Всего, как утверждают американские правоохранительные органы, в Россию было поставлено технологий на $250 тыс.

Григорьев может сесть в тюрьму на пять лет. Суд пока не определил дату вынесения ему приговора.

До этого сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в ноябре текущего года на пост главы государства он сможет добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в шпионаже офицер бундесвера сознался в том, что предлагал информацию России.