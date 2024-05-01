В Улан-Удэ с рельсов сошли вагоны с углем

В Улан-Удэ с рельсов сошли полувагоны, груженные углем. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, на подъездном пути необщего пользования Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода при производстве маневровых работ произошел сход трех полувагонов.

В результате инцидента никто не пострадал, а движение поездов не приостанавливалось. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

До этого в Челябинской области локомотив столкнулся с грузовым поездом. Инцидент произошел на станции Бердяуш. По версии правоохранителей, несмотря на запрещающий сигнал светофора, машинист хозяйственного поезда продолжил двигаться и столкнулся с грузовым локомотивом.

В начале апреля в Московской области 11 вагонов сошли с рельсов.

До этого в Красноярском крае поезд врезался в вагоны грузового состава, сошедшие с рельсов. После произошедшего движение поездов приостановили.

Ранее в Красноярском крае два вагона сошли с рельсов.