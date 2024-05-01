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В РФ задержали 60-летнюю участницу украинского нацбата

Жительницу Херсонской области задержали за участие в крымско-татарском батальоне

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Максим Блинов/РИА Новости

В Херсонской области задержали 60-летнюю местную жительницу по подозрению в участии в «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации), воевавшего на стороне Украины. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

По версии СК, женщина входила в состав батальона, помогала его деятельности, нанося тем самым ущерб интересам и безопасности России и ее граждан. На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании». В данный момент следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного женщиной преступления.

Крымско-татарский добробат был образован в 2016 году и принимал участие в экономической блокаде Крыма Украиной, а также выполнял диверсионно-разведывательные функции. Состоит преимущественно из крымских татар.

14 апреля 2023 года двух подозреваемых в участии в батальоне задерживали в Крыму.

Ранее в Белоруссии задержали завербованных Киевом студентов.

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