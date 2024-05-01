Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России с 1 мая повысят выплаты некоторым категориям пенсионеров

Эксперт Рыжих: с 1 мая повысят пенсии членам летных экипажей и угольщикам

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В России с 1 мая повысятся пенсии членам летных экипажей, работникам угольной промышленности, а также тем пенсионерам, кому исполнится 80 лет. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

По словам эксперта, необходимо помнить, что пенсии индексируются на регулярной основе четыре раза в год. На первый день мая как раз приходится одна из дат планового перерасчета. Поэтому с 1 мая повышаются доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий граждан, работавших в угольной промышленности.

Также пенсии повысят россиянам, которые в мае достигли 80-летнего возраста. Фиксированная выплата тем гражданам, которые получат первую группу инвалидности, будет повышена в два раза.

Кроме того, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и некоторые другие категории граждан.

Рыжих подчеркнула, что размер доплаты у каждого пенсионера является индивидуальным и зависит от длительности специального стажа, размера заработной платы и объема осуществленных страховых взносов.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста.

Ранее правительство России поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами