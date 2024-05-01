В России с 1 мая повысят выплаты некоторым категориям пенсионеров

В России с 1 мая повысятся пенсии членам летных экипажей, работникам угольной промышленности, а также тем пенсионерам, кому исполнится 80 лет. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

По словам эксперта, необходимо помнить, что пенсии индексируются на регулярной основе четыре раза в год. На первый день мая как раз приходится одна из дат планового перерасчета. Поэтому с 1 мая повышаются доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий граждан, работавших в угольной промышленности.

Также пенсии повысят россиянам, которые в мае достигли 80-летнего возраста. Фиксированная выплата тем гражданам, которые получат первую группу инвалидности, будет повышена в два раза.

Кроме того, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и некоторые другие категории граждан.

Рыжих подчеркнула, что размер доплаты у каждого пенсионера является индивидуальным и зависит от длительности специального стажа, размера заработной платы и объема осуществленных страховых взносов.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста.

Ранее правительство России поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов.