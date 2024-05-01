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В Минобороны РФ рассказали о срыве ротации ВСУ снайперами

Минобороны РФ: снайперы ликвидировали группу военных ВСУ у Часова Яра

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Минобороны РФ

Российские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что снайпер ВС РФ заметил в прицел группу пехоты ВСУ, которая выдвигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации. Он открыл по ним прицельный огонь, и первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен.

Другими выстрелами были ликвидированы еще четверо украинских военных. Далее снайперская пара сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, добавили в Минобороны РФ.

30 апреля министерство обороны РФ заявляло, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное.

До этого сообщалось, что российская БМП уничтожила расчет украинских беспилотников у Белгородской области.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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