Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (в центре) на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года

Узбекистанец осудил визит президента в Москву на День Победы. Его посадили на пять лет Оскорбившему Мирзиёева узбекистанцу дали пять лет колонии

Узбекистанец, который осудил президента Шавката Мирзиёева за участие в параде Победы в Москве, получил пять лет колонии. Суд признал его виновным по части третьей статьи «Посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление», а также в незаконном выезде из страны. Пункт в УК Узбекистана, устанавливающий ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета, был внесен три года назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил 27-летнего жителя Намангана к пяти годам лишения свободы за оскорбительные и клеветнические комментарии в соцсетях в адрес президента страны Шавката Мирзиёева.

Имя подсудимого не называется. Известно, что ему 27 лет. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Как сообщает портал «Газета.uz» со ссылкой на решение суда, мужчину задержали 4 декабря 2023 года после того, как он прилетел на родину из Ирана.

Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 158 («Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или интернете») и пункту «б» части 2 статьи 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц). Максимальное наказание по первой статье предусматривает лишение свободы до 5 лет, по второй — лишение свободы от 5 до 10 лет.

В сентябре 2016 года мужчина выехал в Иран без оформления выездного стикера в паспорте (спустя три года требование получать разрешение на выезд из страны было отменено. — «Газета.Ru»).

Подсудимый частично признал вину по статье об оскорблении и клевете, но не согласился с обвинением в незаконном выезде за границу. Он рассказал в ходе заседаний, что не поступил в Ташкентский университет информационных технологий и решил подать документы Al-Mustafa International University в Иране, который окончил спустя четыре года.

Как узбекистанец оскорбил президента?

Ранее осужденный оставил комментарий под перепостом в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) новости одного из местных СМИ, в которой говорилось, что Мирзиёев будет участвовать в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года.

Что конкретно написал мужчина, не сообщается. Судья признал его сообщение клеветническим.

Кроме того, обвиняемый опубликовал с аккаунта «Muhammad Sanjar» фото с президентом, где Мирзиёев совершает паломничество умра, сопроводив комментарием, который был признан судом оскорбительным. Текст также не приводится.

Его телефон Redmi Note 11 изъят в пользу государства.

Еще один блогер

Дело отучившегося в Иране узбекского студента стало не первым преследованием за оскорбления в адрес президента Узбекистана. Так, в ноябре 2023 года 19-летнего жителя Самаркандской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за комментарий под видео о семье Мирзиёева в Instagram (тоже принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Слова мужчины посчитали «оскорблением и дискредитацией» Мирзиёева.

Как уточнял UzNews, подсудимый был на заработках в России. После возбуждения дела он добровольно вернулся на родину.

Норму, устанавливающую ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета, внесли в Уголовный кодекс Узбекистана относительно недавно — в марте 2021 года.

Парад Победы в Москве

На первом после начала российской военной операции на Украине параде Победы в Москве не было никого из зарубежных лидеров. На втором параде — 9 мая 2023 года — присутствовали премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. При этом за три дня до парада сообщалось лишь об одном иностранном госте — Жапарове. Лишь 8 мая было объявлено, что прилетят семь глав постсоветских государств.

В параде участвовало минимальное число военнослужащих с 2008 года, а также не было воздушной части. Вся техника прошла по Красной площади всего за пять минут. После президент Владимир Путин и приглашенные главы государств возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.