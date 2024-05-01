ВС РФ ударили по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы

Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Вооруженных Сил Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

Согласно его сообщению, ночью в центр города прилетело несколько взрывов, один из которых был особенно мощным и направлен в сторону площади Куликово Поле, где располагается штаб «Пивдень» («Юг»).

По его словам, по направлению «прилета» на место происшествия прибыли множество скорых медицинских машин. Вокруг площади Куликово Поле наблюдается усиленное присутствие военных и Службы безопасности Украины.

Между двумя ударами был слышен запуск ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, за которым последовал менее сильный взрыв.

Также в 23.40 по местному времени вторника был нанесен удар по городу Черноморск (ранее Ильичёвск) в Одесской области. Удар пришелся на район порта и сопровождался мощным взрывом и последующей детонацией.

Днем 20 апреля произошли взрывы в Одессе. В это же время украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в районе города Черноморска Одесской области. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе действует воздушная тревога.

Ранее военкор назвал цели ударов ВС РФ по Кировограду.