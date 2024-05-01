Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, март 2024 года

Лавров позвонил главе МИД Таджикистана. Москва и Душанбе по-разному пересказали их диалог ТАСС: МИД России опубликовал корректную версию разговора Лаврова и Мухриддина

Министры иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин обсудили недопуск таджикских граждан в РФ. При этом в Москве и Душанбе опубликовали разные трактовки разговора дипломатов. Российский МИД сообщил, что таджикистанским партнерам даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. Таджикистан же заявил о «негативном отношении к их гражданам и повсеместном нарушении их прав и свобод». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, чтобы обсудить проводимую Россией политику по борьбе с терроризмом. Телефонный разговор состоялся 30 апреля.

О беседе сообщили как в российском МИД, так и в МИД Таджикистана. Однако трактовки ведомств сильно отличались.

Комментарий Москвы

Как заявлено на сайте российского дипломатического ведомства, министры «обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия». Таджикистанской стороне, в частности, были даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма.

«Трагические события в «Крокус Сити Холл» стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что стороны «были едины во мнении» о необходимости «бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям» партнерства и союзничества, а также «сохранения и укрепления их позитивной динамики».

Что рассказали в Душанбе

МИД Таджикистана в свою очередь указывает, что Лавров и Мухриддин обсудили «тяжелую ситуацию, в которой оказались находящиеся на территории России граждане Таджикистана в результате предпринимаемых российскими властями жестких мер». Уточняется также, что разговор состоялся по просьбе Москвы. Российский министр «выразил понимание реакции таджикской стороны на этот счет».

«Мухриддин подчеркнул, что подобное негативное отношение к гражданам Таджикистана и повсеместное нарушение их прав и свобод не соответствуют принципам двусторонних отношений», — говорится в комментарии Душанбе.

Таджикистан призвал российскую сторону соблюдать положения базовых двусторонних и многосторонних нормативно-правовых актов, в частности Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией от 25 мая 1993 года и Договора о союзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированном в XXI век, от 16 апреля 1999 года.

«В контексте заявления С. Лаврова «о ненаправленности принимаемых мер против конкретной нации или религии» С. Мухриддином было подчеркнуто, что данный тезис несовместим с реальной обстановкой», — подчеркивает таджикистанский МИД.

Источник ТАСС утверждает, что «корректная версия разговора» изложена в комментарии МИД России.

Как разворачивались события

На прошлой неделе издание «Азия-Плюс» сообщило, что российские пограничники перестали пропускать машины с таджикистанскими номерами через казахстанско-российскую границу. Очень быстро образовался затор примерно из 180 автомобилей. При этом машины с номерами других стран пограничники продолжали пропускать. МИД Таджикистана тогда выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ.

27 апреля таджикистанский МИД рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Россию. В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на сухопутной границе проводятся проверки безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что они носят «временный характер».

29 апреля Таджикистан заявил послу РФ в республике Семену Григорьеву протест из-за нарушения прав своих граждан. Дипломата вызвали в МИД, чтобы вручить ноту в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана на территории РФ.

«Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — указывали в Душанбе.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. По подозрению в причастности к преступлению задержаны более десяти граждан Таджикистана.