От «ливерной колбасы» до «идите к черту»: как украинские дипломаты обращаются к немцам

Андрей Мельник, бывший посол Украины в ФРГ, а ныне — замминистра иностранных дел, — ответил немецкому историку Питеру Брандту, который опубликовал открытое письмо с призывом начать мирные переговоры с Россией. Под письмом подписались около 200 известных в Германии политиков и общественников. Дипломат же написал, чтобы они «шли к черту со своей маразматической идеей». Мельник и раньше отмечался «яркими» высказываниями в адрес немецкого руководства: например, называл канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Бывший посол Украины в Германии, а теперь замминистра иностранных дел Андрей Мельник послал к черту немецких политиков и общественных деятелей, выступающих за мирное урегулирование конфликта в России.

«Здравствуйте, Питер Брандт и Ко, идите к черту со своей маразматической идеей добиться «быстрого перемирия» и «заключить мир только с Россией». Украинцы отвергают эту мишуру. Точка», — написал дипломат в Twitter.

Таким образом Мельник ответил немецкому историку Питеру Брандту, который также является сыном экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, возглавлявшего парламент страны с 1969 по 1974 годы. Брандт-младший до этого публично призывал как можно скорее начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Он опубликовал в немецком издании Frankfurter Rundschau открытое письмо под заголовком «Примиритесь!», под которым подписались около 200 известных в Германии людей. Среди них исполнительный директор Международного бюро мира и журналист-пацифист Райнер Браун, бывший глава Федерации профсоюзов Райнер Хоффманн, известный экоактивист Михаэль Мюллер.

В публикации Питер Брандт пишет, что вооруженный конфликт на Украине превратился «в кровавую окопную войну, в которой есть только проигравшие». Автор заявляет, что большинство немцев не хочет продолжения насилия и призывает к языку дипломатии и миру.

«Мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией. Крайне важно остановить эскалацию. Мы призываем Федерального канцлера вместе с Францией убедить Бразилию, Китай, Индию и Индонезию, в частности, выступить посредниками, чтобы быстро добиться прекращения огня», — резюмировал историк.

Мельник, который возглавлял украинскую дипмиссию в ФРГ до октября 2022 года, запомнился множественными неоднозначными высказываниями в адрес немецкого правительства и его резкой критикой.

В мае прошлого года он заявил о «вялости немецкой политики», комментируя тот факт, что руководство Германии с начала вооруженного конфликта ни разу не посещало Украину.

Самой известной его нападкой на Берлин стал случай, когда он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» в ответ на его отказ приехать в Киев. Позже Шольц все же посетил украинскую столицу, а Мельник признался, что подобрал неудачное сравнение. В то же время он заявил, что дипломаты не всегда должны сдерживать эмоции и иногда могут показывать страсть.

В конце февраля 2023 года замглавы украинского МИДа снова критически высказался о военной поддержке, которую Берлин оказывает Киеву. По его словам, Шольц, решившись на поставки танков, нарушил табу.

«Однако реализация этого решения сильно запаздывает, она больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение», — заметил Мельник.

По его мнению, в вопросе отправки оружия и боеприпасов на Украину у Германии все еще множество «тормозов», одним из которых является партия СДПГ, к которой принадлежит канцлер.

«Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все проведенные им самим красные линии и обеспечить украинские вооруженные силы всеми доступными системами вооружения», — заявлял дипломат.

Его непосредственный руководитель, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба несколько дней назад говорил, что среди западных политиков очень много сторонников компромисса с Россией.

Министр считает, что в случае провала наступления, которое ВСУ планируют начать в апреле-мае, позиции сторонников мирных переговоров значительно усилятся. И Запад может навязать Киеву какие-то новые договоренности с Москвой, похожие на Минские соглашения.

Кулеба призвал не считать предстоящее наступление украинской армии решающим сражением всего конфликта. И подчеркнул, что для Киева не существует альтернативного сценария завершения вооруженных действий, кроме как возвращение всех своих территорий.