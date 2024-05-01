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Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250

МО: российские Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ

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Минобороны РФ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, используя авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), уничтожили опорный пункт и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве обороны России.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и личному составу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», — отметили в ведомстве.

По информации министерства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-250 с УМПК, что позволило экипажам точно поразить цели, избегая зоны противовоздушной обороны противника.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на базу, добавили в Минобороны.

Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным и воздушным целям противника. Эти самолеты активно задействованы, включая в зону спецоперации на Украине.

Ранее минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области.

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Операция на Украине
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