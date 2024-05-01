Полицейский спецназ покинул проспект Руставели в Тбилиси

Спецназ грузинской полиции покинул проспект Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Отряд полицейских, ранее силой оттеснивший митингующих от здания парламента, переместился с проспекта Руставели на соседнюю улицу Читадзе. Некоторые спецназовцы находятся у площади Свободы, где отдыхают после столкновений с демонстрантами, лежа прямо на газоне.

Воспользовавшись этим, протестующие вновь вернулись на проспект. Они начали растаскивать железные ограждения, установленные полицией. Часть этих заграждений демонстранты погрузили на автомобили и демонстративно отвезли к базе департамента специального назначения министерства внутренних дел.

До этого сообщалось, что на митинге в Тбилиси силовики избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», депутата парламента Левана Хабеишвили. Он находится в больнице.

Ранее президент Грузии потребовала прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси.