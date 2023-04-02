«Записи из палаты №6». В Крыму оценили план Киева о переименовании Севастополя

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект №6». Решение о новом названии должна будет принять Верховная рада. По словам Данилова, новым украинским названием Севастополя может стать Ахтиар – старое крымскотатарское наименование древнего селения. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что заявления украинских политиков напоминают ему о «палате №6».

Новым украинским названием Севастополя может стать сначала «Объект №6», а после – Ахтиар. Об этом заявил в своих соцсетях секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Переименовывается в «объект № 6». Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар», — написал он.

Украинский чиновник также выразил мнение, что переименование Севастополя позволит «разорвать исторические ассоциации с городом русской военной славы».

Севастополь был основан в 1783 году в Ахтиарской бухте, названной по татарской деревне Ахтияр. В переводе с греческого Севастополь означает «священный город». В годы царствования Павла I его переименовывали обратно в Ахтияр, но в 1826 году при Николае I городу вернули прежнее название сенатским указом.

Накануне секретарь СНБО Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». Кроме переименования Севастополя, документ предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение из Крыма россиян, приехавших на полуостров после 2014 года. Помимо этого, украинские власти также хотят снести памятник затопленным кораблям и вместо него установить монумент с антироссийским лозунгом.

Памятник затопленным кораблям скульптора Амандуса Адамсона и архитектора Валентина Фельдмана был воздвигнут в Севастополе в 1905 году. Он посвящен Первой обороне Севастополя в годы Крымской войны, и является символом города. Он не только признан объектом культурного наследия народов России, но и Украиной считается памятником культурного наследия национального значения.

close 100% Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Данилов уточнил, что аппарат СНБО уже занимается решением этих вопросов «разрабатывая детализированную программу действий».

Заявления Данилова прокомментировали губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

«Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. <...> «Объект №6» — это видимо социальный статус самого Данилова — шестерить где можно и перед кем нужно», — заявил Белик.

Севастопольский губернатор в свою очередь призвал не воспринимать всерьез заявления из Киева.

«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из «палаты номер шесть», — сказал он.

Губернатор отметил, что нельзя серьезно относиться к заявлениям «больных людей». «Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — подытожил Развозжаев.

«Антиоккупационный глоссарий»

В 2021 году Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал заявление о создании специального «антиоккупационного глоссария» — чтобы бороться с «деструктивным информационным влиянием, манипуляциями общественным мнением» российских спецслужб.

Словарь СНБО рекомендуют использовать всем органам украинской власти, СМИ и общественным организациям.

К примеру, украинские власти предлагают отказаться от употребления термина «Великая Отечественная война», заменив его на Вторую мировую войну или на «советско-немецкую войну».

Помимо пункта про ВОВ, в глоссарии есть еще 63 нежелательных словосочетаний. В документе есть рекомендации о том, что лучше говорить и писать «в Украине», а не «на».

Вступление Крыма в состав России в 2014 году рекомендовано называть «временной оккупацией (Россией) АРК Крым», «российским вторжением в Крым» и «захватом Россией Крыма», а военный конфликт в Донбассе — «вооруженной агрессией России против Украины», «российско-украинской войной».

Кроме того, украинские власти требуют называть Абхазию «оккупированной Россией грузинской территорией», а Республику Южная Осетия — «оккупированной Россией территорией Цхинвальского района Грузии».

Московия или Россия?

11 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денисы Шмыгалю проработать вопрос закрепления в украинском языке названия «Московия» вместо «Россия».

Авторы петиции, опубликованной 23 ноября и поддержанной более чем 25 тыс. подписантов, просят также заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация».

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке», — ответил на идею Зеленский. Он добавил, что к работе следует привлечь ученых.