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Трамп подверг критике Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете

Трамп раскритиковал Байдена из-за протестов в Колумбийском университете

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал бездействие главы государства Джо Байдена в связи с протестами пропалестински настроенных студентов Колумбийского университета. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что в происходящее в Колумбийском университете невозможно поверить и на это трудно смотреть. По словам экс-президента, еще три-пять лет назад невозможно даже было подумать, что подобное может произойти в США.

Трамп призвал Байдена сделать что-нибудь, так как действующий президент должен быть голосом страны. При этом экс-президент отметил, что голос Байдена никто не слышит, и нынешний глава государства вряд ли способен на какие-то действия.

До этого сообщалось, что в Нью-Йорке полиция начала штурм захваченного пропалестинскими студентами корпуса «Гамильтон-холл» Колумбийского университета.

Ранее сообщалось, что в США могут привлечь Национальную гвардию для разгона демонстраций в поддержку Палестины.

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