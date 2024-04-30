«Натворил беды»: главком ВСУ преждевременно сообщил о взятии острова Нестрига Морпех заявил, что главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига

Главком ВСУ поторопился сообщить о взятии острова Нестрига, хотя операция еще не была завершена. Один из российских морпехов утверждает, что группа украинских военных действительно зашла на Нестригу и «случился контакт, в ходе которого обе стороны понесли потери». Однако, по его словам, для ВС РФ ситуация стала легче. На Украине призывают наказать «штабных голов», поскольку объявление о преждевременном успехе привело к людским потерям.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский преждевременно заявил о взятии острова Нестрига (в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области), сообщил украинский аналитический проект Deep State.

«Тот, кто доложил об успехах в том районе, натворил беды, так как операция не была завершена и уже утром начались массовые обстрелы острова и попытки десанта занять его часть», — говорится в публикации.

Deep State призвал наказать «штабных голов», которые спешат выслужиться и ставят человеческие жизни ниже своих карьерных амбиций».

Ранее украинские СМИ писали, что российская армия якобы «пытается восстановить утраченное положение на острове Нестрига».

Остров в серой зоне

28 апреля Сырский в своем Telegram-канале опубликовал сводку о событиях на фронте. В ней он признал превосходство российской армии:

«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи».

Сырский перечислил направления боевых действий и рассказал об обстановке на каждом из них. По его словам, обстановка в Запорожской и Херсонской областях остается напряженной. В этом же заявлении он отметил, что украинским «подразделениям удалось продвинуться в районе Огромного и установить контроль над островом Нестрига».

«Контроль над островом Нестрига в Херсонской области означает, что ... будет сложнее приближаться к позициям ВСУ, а качество контрдиверсионных мероприятий повысится», — объяснил «Зеркалу недели» представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что остров находится у села Огромное, которое долгое время считалось серой зоной. Населенный пункт украинская армия якобы взяла под контроль еще во время своего контрнаступления осенью 2022 года.

Что произошло на острове

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал в Telegram-канале, что своим заявлением Сырский решил «подсластить пилюлю». Журналист поговорил со знакомым российским морпехом, который опроверг слова главкома ВСУ:

«Ничего они не взяли. Да, группа их зашла. Но нам даже полегче стало. С одной стороны, стрелкач и сбросы, с другой, они хоть кассетами перестали накрывать, чтоб по своим не попасть».

Морпех добавил, что 24 апреля украинская армия завела группу в обход российских постов. В тот же день ВС РФ отправили часть своих сил проверять эти посты, в результате чего «случился контакт, в ходе которого обе стороны понесли потери». По словам военнослужащего, российская сторона эвакуировала своих раненых, а украинская — нет. Он считает, что эту ситуацию и назвали взятием острова.

«С нашей стороны через несколько дней на усиление зашли еще штормы. И сейчас остров мы держим вместе с [украинскими военнослужащими], присутствующими на нем. Морпехи, шторма и бойцы роты V дают врагу прикурить. Идут периодические перестрелки, плюс противник работает [дроном] Бабой Ягой», — добавил источник.