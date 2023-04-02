Бомба могла быть в подаренной статуэтке: что известно о взрыве на Васильевском острове

Вечером 2 апреля на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. Бомба взорвалась в кафе «Патриот», где проходила встреча с военкором и блогером Владленом Татарским. Пострадали около 25 человек, сам Татарский погиб. Одна из версий — взрывчатка с поражающими элементами была внутри статуэтки, которую прямо во время встречи подарили блогеру. Он ее распаковал и поставил рядом с собой. СК возбудил уголовное дело.

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб известный блогер и военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Сначала об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник, позже информацию также подтвердили в МВД и власти Донецкой народной республики. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) по факту взрыва.

«Владлен Татарский погиб в результате теракта. Я лично был знаком с Максимом, он был настоящим и справедливым человеком. Никто и подумать не мог, что смертельный удар будет нанесен в Питере»,

— написал у себя в Telegram-канале министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Взрыв произошел в баре «Патриот» на Университетской набережной, что на Васильевском острове. Вечером 2 апреля там проходила творческая встреча с Татарским, на ее афишах было анонсировано название «Есть такая профессия — военкор». По данным «Фонтанки», кафе принадлежало структурам, близким к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

close Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Как сообщила пресс-служба петербургского МВД информация о взрыве в кафе им поступила в 18:13. На месте работают оперативники и экстренные службы.

«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», — добавили в полиции.

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщили, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. А сам глава региона взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи раненым. Позже Беглов сообщил, что пострадали 25 человек, из них 19 были госпитализированы. По данным «РЕН ТВ», четверо находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Его, по данным СМИ, пронесла в кафе девушка, спрятав в статуэтке, которую подарили Татарскому. Мощность предварительно оценили в 200 граммов тротила, СВУ было начинено поражающими элементами. Свидетели говорят, что у пострадавших множество осколочных ранений.

«Фонтанка» приводит слова одной из посетительниц мероприятия. По ее словам, на нем присутствовали около ста человек, среди которых была некая Настя, назвавшаяся художником и рассказавшая, что сделала в подарок бюст Татарского. Он был упакован и сначала находился в гардеробе.

«Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее», — рассказала свидетельница.

Другие очевидцы говорили СМИ, что статуэтка взорвалась буквально в руках у Татарского. Подарок с бомбой внутри попал на кадры мобильных телефонов — видно, что военкор открыл коробку и достал оттуда фигурку около 50 см в высоту, после чего поставил на столик рядом с собой.

Один из участников встречи рассказал, что Татарский пригласил девушку сесть рядом с ним и якобы ее узнал. Однако после вручения подарка она «куда-то исчезла» и ее не видели. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что статуэтку перед вручением осматривали, а девушка в действительности была знакома организаторам. Позже «112» сообщил, что подозреваемая девушка находится в одной из больниц Петербурга в состоянии средней тяжести и шоке.

Другой очевидец рассказал, что девушка объясняла Татарскому, что ее попросили оставить статуэтку на входе, поскольку «вдруг там бомба». Военкор иронически отнесся к этому и сам попросил принести подарок.

«То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 сантиметров от пола», рассказал РБК источник в МВД. По его словам, мощность ВСУ составляла от 300 до 450 грамм в тротиловом эквиваленте.

Baza также пишет, что взрывное устройство в статуэтке — только один из вариантов. Кроме того, по их сведениям, следователи рассматривают и версию, что принесшую подарок девушку использовали «втемную» — она могла не знать о находящемся внутри СВУ. Активировать бомбу могли дистанционно с помощью радиосигнала.

На кадрах с места происшествия видно, что изнутри заведение практически полностью разрушено. Момент взрыва попал на камеры уличного видеонаблюдения — заметно, что взрывной волной выбило все наружные окна.

Девушка по имени Анна в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что слышала взрыв, когда проходило неподалеку около академии им. Репина. И после этого уже подошла к бару.

«Еще подумала, что как будто пушечный выстрел на Петропавловке, но не то время. И пострадавшие точно есть. Стояло как минимум две «скорых». Были раненые, были люди на носилках. И, кажется, были трупы (накрытые чем-то носилки). Около здания было непосредственно людей 20-30, включая сотрудников служб. Но я подошла, когда еще не всех эвакуировали, либо часть уже забрали», — рассказала она.

Организатор мероприятия сообщил, что кафе арендовал для проведения дискуссионного клуба с Татарским. И принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно. СМИ пишут, что на входе в заведение не было рамок металлоискателей, а посетителей не проверяли.

Некоторые Telegram-каналы сообщали, что теракт мог быть неудавшимся покушением на Евгения Пригожина — одна из его штаб-квартир расположена буквально в нескольких сотнях метрах от кафе «Патриот». В частности, политолог Константин Долгов заявил, что на встречу, где прогремел взрыв, мог заехать основатель ЧВК «Вагнер».

В то же время источник РБК в МВД рассказал, что российским спецслужбам было давно известно, что на Татарского готовится покушение.

Татарскому было 40 лет. Он уроженец Макеевки, что под Донецком. Работал в шахте, позже занялся бизнесом. Известно, что его приговорили к заключению после вооруженного ограбления банка. Сам Татарский рассказывал, что в 2014 году сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР.

После образования Народной милиции республики Татарский пошел в разведроту. С 2019 года активно вел свой Telegram-канал, где публиковал сводки с фронтов и свое мнение о происходящем в Донбассе. После начала спецоперации на Украине вернулся в ДНР и был зачислен в батальон «Восток».