Из Британии выслали в Руанду первого нелегального мигранта

Первый незаконный мигрант был отправлен из Великобритании в Руанду в рамках плана по решению миграционного кризиса. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, это не была принудительная депортация в африканскую страну по соглашению между Лондоном и Кигали.

Мигрант, который незаконно прибыл в королевство и чей запрос на убежище был отклонен в прошлом году, согласился добровольно покинуть Великобританию за билет в Руанду и 3 тыс. фунтов стерлингов (примерно $3,75 тыс.).

Перед началом массовой высылки нелегальных мигрантов, запланированной на июль, испытывается альтернативная схема, предоставляющая возможность нелегалам, не желающим вернуться на родину, добровольно покинуть Великобританию за деньги.

Источник издания заявил: «Это доказывает, что отправлять получивших отказ просителей убежища в Руанду возможно и законно, причем делать это можно успешно и без осложнений».

Британским властям важно продемонстрировать эффективность проекта по борьбе с нелегальной миграцией перед предстоящими выборами. План был представлен почти два года назад консервативным правительством Бориса Джонсона, но столкнулся с препятствиями британских судов и Европейского суда по правам человека.

Для обхода проблем правительство заключило новое соглашение с Руандой и приняло новый закон, признающий африканскую республику безопасной страной. Соглашение предусматривает, что высланные нелегалы смогут подать заявление на убежище в Руанде или других «безопасных третьих странах».

Ранее Британия начала обсуждать отправку своих нелегальных мигрантов в Армению.