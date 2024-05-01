В США оценили новый российский фрегат «Адмирал Головко»

Российский фрегат «Адмирал Головко» знаменует собой переход от традиционных боевых кораблей с большими пушками к современным ракетным платформам. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

Фрегат проекта 22350 был спущен на воду 22 мая 2020 года, а 25 декабря 2023 года принят на вооружение Северного флота.

Корабль оснащен крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Оникс», он может выполнять различные функции, включая дальние удары, и вести противолодочную борьбу. Фрегат также оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», повышающими его наступательные возможности, отметил обозреватель.

«С увеличением количества ячеек VLS, запланированных для будущих кораблей, эти фрегаты трансформируются в огромные плавучие ракетные грузовики, отражая растущие требования современной морской войны», — пишет Сучиу.

11 января Минобороны РФ сообщило, что фрегат «Адмирал Головко» перебазировали в Североморск.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Головко» обеспечит развертывание АПЛ проекта «Борей».