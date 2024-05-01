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В Москве ожидается облачная погода

В Москве 1 мая ожидается облачная погода и до +19℃

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве в среду, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и до +19℃. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет находиться в пределах +17...+19℃. В ночь на 2 мая температура воздуха опустится до +3℃.

Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура поднимется до +21℃. Ожидается кратковременный дождь.

2 мая в Москве ожидается +12..+14℃. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил мокрый снег в Москве 5 и 6 мая. По его словам, после теплого конца апреля погода «без всякой жалости отбросит нас назад в раннюю весну».

Холодная погода, согласно его прогнозу, продлится до начала следующих длинных выходных. Он отметил, что вероятность ночных заморозков останется 100-процентной, а днем температура не поднимется выше +9℃.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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