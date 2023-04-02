Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга. Первые кадры

В кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб блогер и военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Пострадали 25 человек, 19 госпитализированы.

40-летний ополченец из донецкой Макеевки Владлен Татарский освещал события в ДНР и ЛНР. В кафе на Университетской набережной он проводил творческую встречу. Полиция разыскивает девушку, которая могла пронести взрывное устройство на мероприятие. Ситуацию под контроль взял губернатор Александр Беглов.

Кадры с места трагедии — в фотогалерее «Газеты.Ru».